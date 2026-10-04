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Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta bugün 8 karşılaşmayla oynandı

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Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 5. haftaya 8 karşılaşmayla devam edildi. Bugün oynanan maçlarda MKE Ankaragücü, Sultan Su İnegölspor'u 4-1 yenerken Kütahyaspor, 52 Orduspor FK'ye 0-4 mağlup oldu.

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 5. haftaya 8 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ankara Demirspor: 1-0

Ekinciler İskenderunspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 2-3

Adana 01 FK-12 Bingölspor: 1-0

Kütahyaspor-52 Orduspor FK: 0-4

MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor: 4-1

Beyaz Grup:

68 Aksaray Belediyespor-Ankaraspor: 0-1

GMG Kastamonuspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-Çorluspor 1947: 2-3

Kaynak: AA
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