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Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta maçları tamamlandı, sonuçlar belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmalarının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçların sonuçlarına yer verildi.

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Fethiyespor-Adana 01 FK: 2-1

Ankara Demirspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 1-3

12 Bingölspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2

Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

Sultan Su İnegölspor-Kütahyaspor: 1-2

52 Orduspor-Sakaryaspor: 2-1

Beyaz Grup:

Adana Demirspor-Ankaraspor: 2-3

Sebatspor-GMG Kastamonuspor: 6-0

Hatayspor-Somaspor: 0-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Menemen FK: 1-1

Güzide Gebzespor-İnegöl Kafkasspor: 4-3

Çorluspor 1947-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0

Isbaş Isparta 32-Efor Çay Erbaaspor: 0-1

Kaynak: AA
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