Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta maçları tamamlandı, sonuçlar belli oldu

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Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Fethiyespor-Adana 01 FK: 2-1

Ankara Demirspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 1-3

12 Bingölspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2

Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

Sultan Su İnegölspor-Kütahyaspor: 1-2

52 Orduspor-Sakaryaspor: 2-1

Beyaz Grup:

Adana Demirspor-Ankaraspor: 2-3

Sebatspor-GMG Kastamonuspor: 6-0

Hatayspor-Somaspor: 0-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Menemen FK: 1-1

Güzide Gebzespor-İnegöl Kafkasspor: 4-3

Çorluspor 1947-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0

Isbaş Isparta 32-Efor Çay Erbaaspor: 0-1

Kaynak: AA