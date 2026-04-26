Kütahyaspor 2. Lig'e yükseldi, Murat Kekilli'li kutlama

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayarak bir üst lige yükselme başarısı gösteren Kütahyaspor, Nesine 2. Lig sevincini sanatçı Murat Kekilli'nin sahne aldığı törenle kutladı.

Sezon boyunca elde ettiği galibiyetleri ve attığı golleri Murat Kekilli'nin "Mavilerin İçinde" eseriyle özdeşleştiren mavi-lacivertli ekip, şampiyonluk kutlamalarında da geleneği bozmadı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına binlerce taraftar katılarak takımlarının başarısına ortak oldu.

Kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekilli, sevilen eserlerini Kütahyaspor taraftarları için seslendirdi. Takımın adeta sembolü haline gelen "Mavilerin İçinde" şarkısını binlerce taraftarla hep bir ağızdan söyleyen Kekilli, Kütahyaspor'un 2. Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Törene kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sahneye tek tek davet edilen futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarların tezahüratları eşliğinde kaldırdı.

Program, havai fişek gösterileri ve yerel sanatçıların performanslarının ardından sona erdi.