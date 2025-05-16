Nesine 2. Lig'de Play-Off Üçüncü Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

Nesine 2. Lig'de Play-Off Üçüncü Tur Eşleşmeleri Belli Oldu
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Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü turda mücadele edecek takımlar belirlendi. Altınordu ve Artı Değer Vanspor, ikinci turda rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü turda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda rakiplerine üstünlük kuran Altınordu ile Artı Değer Vanspor, adını üçüncü tura yazdırdı.

2. Lig play-off ikinci tur rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Altınordu: 0-0 (İlk maç: 0-1)

Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor: 0-1 (İlk maç: 2-2)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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