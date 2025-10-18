Nesine 2. Lig'de 9. Hafta Müsabakaları Başladı
Nesine 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları bugün oynandı. Kırmızı Grup'ta Arkent Arnavutköy Belediyespor, Ankara Demirspor'a 0-1 kaybetti. Beyaz Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 0-3, Beykoz Anadoluspor ise Merkür Jet Erbaaspor'a 0-1 mağlup oldu.
Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi, 3 müsabakayla başladı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Arkent Arnavutköy Belediyespor- Ankara Demirspor : 0-1
Beyaz Grup:
Karacabey Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-3
Beykoz Anadoluspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor