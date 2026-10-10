Nesine 2. Lig'de 6. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8 maçla başladı

Nesine 2. Lig'de 6. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 6. haftanın perdesi, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan 8 karşılaşmayla açıldı. Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor, Kütahyaspor'u 5-1 yenerken; Beyaz Grup'ta Çorluspor 1947, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 2-3 yenildi.
Nesine 2. Lig'de 6. haftanın perdesi açıldı.
İki grupta oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
12 Bingölspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Ankara Demirspor-Kütahyaspor: 5-1
Beyaz Grup
Sebatspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Ankaraspor-İnegöl Kafkasspor: 1-2
Çorluspor 1947-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-3
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-ISBAŞ Isparta 32: 2-3
Aliağa Futbol-Menemen FK: 1-0
Muşspor-GMG Kastamonuspor: 1-0
Kaynak: AA