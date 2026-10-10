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Nesine 2. Lig'de 6. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8 maçla başladı

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Nesine 2. Lig'de 6. haftanın perdesi, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan 8 karşılaşmayla açıldı. Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor, Kütahyaspor'u 5-1 yenerken; Beyaz Grup'ta Çorluspor 1947, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 2-3 yenildi.

Nesine 2. Lig'de 6. haftanın perdesi açıldı.

İki grupta oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

12 Bingölspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1

Ankara Demirspor-Kütahyaspor: 5-1

Beyaz Grup

Sebatspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Ankaraspor-İnegöl Kafkasspor: 1-2

Çorluspor 1947-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-3

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-ISBAŞ Isparta 32: 2-3

Aliağa Futbol-Menemen FK: 1-0

Muşspor-GMG Kastamonuspor: 1-0

Kaynak: AA
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