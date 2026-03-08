Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig

Güncelleme:
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 27'nci ve 29'uncu hafta maçları sona erdi. Kırmızı Grup'ta 7, Beyaz Grup'ta ise 1 müsabakada önemli sonuçlar alındı.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27'nci, Beyaz Grup'ta 29'uncu hafta maçları tamamlandı.

Ligde Kırmızı Grup'ta 7, Beyaz Grup'ta ise 1 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

ISBAŞ Isparta 32-Mardin 1969: 1-0

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1

Muşspor-Bursaspor: 0-1

Adanaspor-Ankara Demirspor: 0-3

Menemen FK-Güzide Gebzespor: 1-2

Arkent Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-0

Granny's Waffles Kırklarelispor-Fethiyespor: 1-2

Beyaz Grup

Karaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

