Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. Hafta Maç Sonuçları
Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları sonuçlandı. GMG Kastamonuspor, Altınordu'yu 7-1 mağlup ederken, diğer maçlarda dikkat çekici sonuçlar alındı.
Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
GMG Kastamonuspor-Altınordu: 7-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Beykoz Anadoluspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-7
Sultan Su İnegölspor-İskenderunspor: 1-0
Bucaspor 1928-Adana 01 FK: 2-1
Kepezspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Karaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor: 0-2