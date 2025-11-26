Haberler

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. Hafta Maç Sonuçları

Güncelleme:
Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları sonuçlandı. GMG Kastamonuspor, Altınordu'yu 7-1 mağlup ederken, diğer maçlarda dikkat çekici sonuçlar alındı.

Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Altınordu: 7-1

Sincan Belediyesi Ankaraspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Beykoz Anadoluspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-7

Sultan Su İnegölspor-İskenderunspor: 1-0

Bucaspor 1928-Adana 01 FK: 2-1

Kepezspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3

Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

Karaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor: 0-2

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
