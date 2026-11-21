Nesibe Aydın Okulları, Emlak Konut'u 92-64 yenerek ligde 6. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Nesibe Aydın Okulları, sahasında Emlak Konut'u 92-64 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alırken Emlak Konut 5. yenilgisini yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Metehan Alaçam, Burak Durmuş
Nesibe Aydın Okulları: Harmon 11, Begic 19, Tuba Poyraz 11, Beers 17, Yağmur Kübra Önal 19, Ivanova 9, Büşra Akgün 3, Ceylin Altunpa, Tuğçe Gürel 3, Berfin Baran
Emlak Konut: Ceren Akpınar 21, Melek Uzunoğlu 2, Lelik 6, Mavunga 9, Penna 6, Asya Ülker 2, Bulgak 14, Eda Balkan 2, Zeynep Çelik 2
1. Periyot: 29-17
Devre: 49-34
3. Periyot: 71-42
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Nesibe Aydın Okulları, sahasında Emlak Konut'u 92-64 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi ligde 6. galibiyetini elde etti. Emlak Konut ise 5. kez mağlup oldu.