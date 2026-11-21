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Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Metehan Alaçam, Burak Durmuş

Nesibe Aydın Okulları: Harmon 11, Begic 19, Tuba Poyraz 11, Beers 17, Yağmur Kübra Önal 19, Ivanova 9, Büşra Akgün 3, Ceylin Altunpa, Tuğçe Gürel 3, Berfin Baran

Emlak Konut: Ceren Akpınar 21, Melek Uzunoğlu 2, Lelik 6, Mavunga 9, Penna 6, Asya Ülker 2, Bulgak 14, Eda Balkan 2, Zeynep Çelik 2

1. Periyot: 29-17

Devre: 49-34

3. Periyot: 71-42

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Nesibe Aydın Okulları, sahasında Emlak Konut'u 92-64 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi ligde 6. galibiyetini elde etti. Emlak Konut ise 5. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA