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Nesibe Aydın, ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada 98-94 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Polat Parlak, Sertan Kırklar, Ali Osman Kanık

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 6, Williams 13, Mabrey 36, Sinem Ataş 8, Hollingsworth 3, Kiss 11, Cornelius 3, Derin Yaya 14, Meltem Avcı, Melis Gülcan,

Nesibe Aydın : Thomas 14, Pelin Derya Bilgiç 11, İlayda Güner 10, Coates 23, Zec 13, Feride Şevval Akalan 21, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Gamze Takmaz

1. Periyot: 24-19

Devre: 48-35

3. Periyot: 60-55

Normal süre: 77-77

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada 98-94 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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