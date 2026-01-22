Haberler

Nereye kadar gidecek böyle? Galatasaray'ı üzen seri

Nereye kadar gidecek böyle? Galatasaray'ı üzen seri
Güncelleme:
Galatasaray, sahasında İspanya'nın güçlü temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 7. kez karşılaştığı Atletico Madrid karşısında yine galibiyet elde edemedi. Daha önceki maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Galatasaray'ın, İspanyol temsilcisiyle oynadığı toplam 3 maç berabere sonuçlandı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 10'a çıkardı.
  • Galatasaray, Atletico Madrid ile yaptığı 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, galibiyet elde edemedi.
  • Galatasaray, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 3 gol atarken, Atletico Madrid 9 gol attı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı.

ATLETICO'YA KARŞI YİNE KAZANAMADI

Galatasaray, 7. kez karşılaştığı Atletico Madrid karşısında yine galibiyet yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Atletico Madrid ile yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın, İspanyol temsilcisiyle oynadığı 3 maç berabere bitti.

GALATASARAY'IN 3 GOLÜNE ATLETICO'DAN 9 GOLLE KARŞILIK

Söz konusu bu karşılaşmalarda temsilcimiz Galatasaray 3, İspanyol ekibi Atletico Madrid ise 9. kez fileleri havalandırdı.

TARAFTARDAN FUTBOLCULARA DESTEK VE MORAL

Galatasaray taraftarı, futbolcuları tribüne çağırarak moral ve destek verdi. Son zamanlarda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı futbolcular ile taraftarlar arasındaki ilişki gerginleşti. Taraftalar, Atletico Madrid maçının büyük bölümünde iyi futbol oynayan takımlarını bitiş düdüğünün ardından tribüne çağırarak alkışladı.

500

