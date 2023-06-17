Nereden nereye! Eden Hazard, futbola veda ediyor

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard hakkında bir iddia gündeme geldi. Eski formuna bir türlü dönemeyen 32 yaşındaki futbolcu, bu yaz futbolu bırakabilir.

İspanyol devi Real Madrid'de sakatlıklardan kurtulamayan ve eski formundan uzak kalan Eden Hazard için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BU YAZ FUTBOLU BIRAKABİLİR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun bu yaz futbolu bırakabileceği öne sürüldü. 32 yaşındaki futbolcuya MLS'ten ve Belçika'da 1. Lig'e yeni yükselen RWD Molenbeek'ten ilgi olduğu kaydedildi. Ancak deneyimli futbolcunun ailesiyle birlikte Madrid'de kalmak istediği futbolu bırakma düşüncesine oldukça sıcak baktığı belirtildi.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Lille'de gösterdiği performansla Avrupa sahnesine çıkan Eden Hazard, daha sonra ise Chelsea ve Real Madrid formaları giymişti.