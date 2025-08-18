Nereden nereye! Neymar'ı hüngür hüngür ağlatan skor

Nereden nereye! Neymar'ı hüngür hüngür ağlatan skor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, Santos'un Vasco da Gama karşısında aldığı 6-0'lık tarihi yenilgi sonrası gözyaşlarına boğuldu. Morumbis Stadı'nda oynanan maçta Santos, rakibi Vasco da Gama karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç, Neymar'ın kariyerindeki en ağır yenilgilerden biri olarak kaydedildi.

Santos'un yıldızı Neymar, Vasco da Gama karşısında alınan 6-0'lık tarihi yenilginin ardından gözyaşlarını tutamadı.

6-0 YENİLDİLER

Morumbis Stadı'nda oynanan mücadelede Santos, rakibi Vasco da Gama karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu skor Neymar'ın uzun zamandır yaşadığı en ağır yenilgilerden birisi oldu.

Vasco ile Santos arasındaki maçlarda bugüne kadar kaydedilen en yüksek skor 5-1'di. Bu sonuç üç kez alınmış; iki kez Santos, bir kez de Vasco kazanmıştı. Ancak bu pazar günü alınan 6-0'lık galibiyet, derbi tarihine damga vurdu.

NEYMAR'IN EN AĞIR YENİLGİSİ OLDU

2009'dan bu yana profesyonel futbol oynayan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde daha önce en fazla dört farkla kaybetmişti. Bu sonuçların ilki 2011'de Santos formasıyla Barcelona'ya karşı alınan 4-0'lık Dünya Kulüpler Kupası finali yenilgisi, ikincisi ise Barcelona formasıyla PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaşanan aynı skor olmuştu. Santos'un Vasco'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyet ise Neymar'ın futbol hayatındaki en ağır yenilgi oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

sen ancak galatasarayda huzur bulursun neymar bize gel

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTek Başına:

Come To Beşiktaş :D

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Ney var ? bunda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı

Korkulan oldu! Dünyayı tedirgin eden katliam planına onay verdi
Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Dizi oyuncusu devrilen ağacın altında kaldı! Ölüm kalım savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.