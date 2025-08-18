Nereden nereye! Neymar'ı hüngür hüngür ağlatan skor

Santos'un yıldızı Neymar, Vasco da Gama karşısında alınan 6-0'lık tarihi yenilginin ardından gözyaşlarını tutamadı.

6-0 YENİLDİLER

Morumbis Stadı'nda oynanan mücadelede Santos, rakibi Vasco da Gama karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu skor Neymar'ın uzun zamandır yaşadığı en ağır yenilgilerden birisi oldu.

Vasco ile Santos arasındaki maçlarda bugüne kadar kaydedilen en yüksek skor 5-1'di. Bu sonuç üç kez alınmış; iki kez Santos, bir kez de Vasco kazanmıştı. Ancak bu pazar günü alınan 6-0'lık galibiyet, derbi tarihine damga vurdu.

NEYMAR'IN EN AĞIR YENİLGİSİ OLDU

2009'dan bu yana profesyonel futbol oynayan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde daha önce en fazla dört farkla kaybetmişti. Bu sonuçların ilki 2011'de Santos formasıyla Barcelona'ya karşı alınan 4-0'lık Dünya Kulüpler Kupası finali yenilgisi, ikincisi ise Barcelona formasıyla PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaşanan aynı skor olmuştu. Santos'un Vasco'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyet ise Neymar'ın futbol hayatındaki en ağır yenilgi oldu.