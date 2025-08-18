Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Güncelleme:
Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte başlayan kaleci İsmail Çipe, şu anda kulüpsüz olmasına rağmen futbol kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan 30 yaşındaki file bekçisi, kendi başına sürdürdüğü antrenmanlardan görüntüler paylaşarak formunu koruduğunu gösterdi.

TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPIYOR

Profesyonel kariyerinde Galatasaray formasıyla birçok maçta görev alan İsmail Çipe, Türkiye Kupası ve Süper Lig deneyimiyle tanınıyor. Genç yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci, yeni sezonda yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor. Sosyal medyada paylaştığı antrenman görüntüleri, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve "Formunu koruyor" yorumları aldı.

Kulüpsüz olmasına rağmen motivasyonunu kaybetmeyen Çipe, sezon öncesi çalışmalarını bireysel olarak sürdürmeye devam ediyor ve kariyerine yeni bir kulüpte devam etme ihtimalini değerlendiriyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
