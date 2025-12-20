Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 41 yaşındaki Gökhan Emreciksin, Süper Amatör Lig ekiplerinden Kavakpınarspor'a transfer oldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Emreciksin, kariyerine amatör liglerde devam etme kararı aldı.
KAVAKPINARSPOR'A İMZA ATTI
41 yaşındaki Gökhan Emreciksin, Süper Amatör Lig ekiplerinden Kavakpınarspor'a transfer oldu. Deneyimli futbolcunun imzası, amatör futbol camiasında dikkat çekti.
Profesyonel kariyerinde Süper Lig ve alt liglerde uzun yıllar forma giyen Emreciksin'in, Kavakpınarspor'da saha içi liderliği ve tecrübesiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.