Nereden nereye! Emrecan Bulut'un hayat hikayesini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Somaspor'dan 5 milyon lira karşılığında kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'un pandemi döneminde futbolu bıraktığı ve 90 kiloya ulaştığı öğrenildi. Başarısıyla adeta dipten zirveye çıkan 20 yaşındaki futbolcunun hayat hikayesini öğrenenler "Helal olsun" yorumunu yapıyor.

Transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ilk isim olan Emrecan Bulut'un hayatı hakkında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

PANDEMİDE FUTBOLU BIRAKTI

Zorlu şartlar altında futbola başlayan ve pandemide fazla kilolarından dolayı futbolu bırakıp fabrika işçisi olarak çalışmaya başlayan 20 yaşındaki futbolcunun hayat hikayesi dikkat çekiyor.

FABRİKADA ÇALIŞTI

Beşiktaş'a transfer olan Emrecan, pandemide futbolu bırakıp fabrika işçisi olarak çalışmaya başladı. O dönem 90 kiloya ulaştığını belirten 20 yaşındaki kanat, bir hocasının (Ferdi Öztürk) "Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna. Oynadığın zaman neler olacak göreceksin" diyerek onu kariyerine döndürdüğünü ifade etti.

"HELAL OLSUN"

Beşiktaş'la 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki genç futbolcunun hayat hikayesini öğrenen furbolseverler, "Helal olsun" yorumunu yapıyor.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Daha sonra 23 Eylül 2021'de amatör takım olan Karaköyspor'a transfer olup aldığı kiloları vermeye başlayan Bulut, 19 Temmuz 2022'de 2. Lig ekibi Somaspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezona damga vuran genç futbolcu 34 maçta 16 gol 1 asist kaydetti.