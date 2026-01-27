Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, 45 yaşında futbol kariyerine devam etme kararı aldı.
DANIEL GÜİZA JEREZ INDUSTRIAL İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli golcü Daniel Güiza, futbola veda etmedi. 45 yaşındaki İspanyol futbolcu, Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial ile sözleşme imzaladı.
KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR
La Liga'da gol krallığı yaşayan ve İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kazanan Güiza, Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla da mücadele etmişti. Deneyimli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen sahalara dönmesiyle dikkat çekti.