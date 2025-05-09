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Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig'e düşebilir

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig'e düşebilir
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Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren MKE Ankaragücü, 1. Lig'de kalmak için son haftaya kritik senaryolarla giriyor. Küme düşme hattında yer alıp, 2. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan takım, son hafta maçında Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek. Ancak sadece maç kazanmak yetmeyebilir, takımın ligde kalabilmesi için diğer takımların maç sonuçları da önemli olacak.

Trendyol 1. Lig'de 45 puanla küme düşme hattında yer alan Mke Ankaragücü, 1. Lig'den düşecek 4. takım olma yolunda büyük bir dezavantaja sahip.

KAZANMAK YETMEYEBİLİR

Son hafta maçında yarın Eryaman Stadı'nda 16.00'da Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek Mke Ankaragücü'ne kazanmak yetmeyebilir. Sarı-lacivertliler, Diyarbakır ekibini yenmesi durumunda Manisa FK, Sakaryaspor ve Pendikspor maçlarından gelecek haberleri bekleyecek.

İkili averajda gerisinde olduğu Manisa FK'yle son haftaya 45'er puanla giren Mke Ankaragücü, Ege ekibinin Central Hospital Ümraniyespor karşısındaki sonucuna odaklanacak.

Başkent ekibi maçını kazanır, Manisa FK ise İstanbul'da puan kaydederse MKE Ankaragücü ligde kalacak. Sarı-lacivertliler berabere kalırsa, Manisa ekibinin kaybetmesini bekleyecek. MKE Ankaragücü kaybederse ligde kalma şansı bulunmayacak.

KÜMEDE KALMAK İÇİN BİR İHTİMAL VAR

MKE Ankaragücü'nün kazanması durumunda kümede kalması için bir ihtimal daha bulunuyor. Bu durumda, Sakaryaspor sahasında Esenler Erokspor'a kaybederse sarı-lacivertliler kümede kalacak. Manisa FK de maçını kazanması durumunda ise küme düşen son takım Sakaryaspor olacak.

Sakaryaspor, MKE Ankaragücü, Manisa FK ile Pendikspor'un içinde bulunduğu olası üçlü ve dörtlü averajlarda Sakarya ekibi küme düşecek. MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor ligi aynı puanla tamamlarsa MKE Ankaragücü, sezonu küme düşerek tamamlayacak.

ANKARAGÜCÜ BİR KEZ DÜŞTÜ

Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düştü. MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düştü. Bu ligde 4 sezon geçiren MKE Ankaragücü, 2017 ve 2018'de üst üste şampiyonluklarla Süper Lig'e çıkmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

güle güle sana yolun açık olsun:))

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Haber Yorumları86f8jxgmxv:

kardeşinin yanına gitsin barbar takım

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