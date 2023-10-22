Hollanda Eredivisie 9. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu Utrecht'e 90. dakikada yediği golle 4-3 mağlup oldu. Maçın sonucuyla birlikte Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sonuçla birlikte Utrecht puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 5 puanda kalarak küme düşme hattına demir attı.

Nereden nereye! Bir zamanlar rakip tanımayan kulüp şimdi düşme hattına demir attı

Hollanda Eredivisie 9. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu Utrecht'e 90. dakikada yediği golle 4-3 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı ve düşme hattına geriledi.

AJAX ÖNE GEÇTİ AMA YETMEDİ

Ryan Flamingo ve Mike van der Hoorn'un golleriyle 2-0 öne geçen Utrecht, skoru koruyamadı. Kristian Hlynsson'un iki golü ve Steven Bergwijn'in penaltı golüyle Ajax 3-2 öne geçti. Ancak, Jens Toornstra ve Oscar Fraulo'nun golleriyle Utrecht maçı 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Ajax, 7 maçın ardından 5 puanda kalarak küme düşme hattına demir attı.