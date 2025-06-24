Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
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TFF 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Adanaspor, mali zorluklar karşısında isim değişikliği çözümü buldu. Kulüp sahibi ve başkanı Ergin Göleli, isim sponsoru alacaklarını ve bu şekilde kulübün finansal yapısını güçlendireceklerini açıkladı. Bu, 71 yıllık kulübün adının ilk kez değişeceği anlamına geliyor.

TFF 1. Lig'de küme düşerek TFF 2. Lig'e giden Adanaspor'da kulüp sahibi ve başkanı Ergin Göleli, mali zorluklar nedeniyle isim sponsoru alacaklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA ÇOK YAKINDA

5 Ocak Gazetesi'ne konuşan Ergin Göleli, Sponsorun takımın isminin önünde yer alacağını belirterek, "Kulübümüzün finansal yapısını güçlendirmek adına sponsorluk görüşmelerimiz olumlu yönde ilerliyor. Çok yakında resmi açıklamayı yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ergin Göleli, 2024'ün Aralık ayında Adanaspor'u satın aldı. Adanaspor, TFF 1. Lig'de tutunamadı ve TFF 2. Lig'e düştü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Ekstrem kebaplar diyarı Futbol kulübü olsun yakışır Adanama

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