Nelson Semedo, Fenerbahçe ile İlk Golünü Attı
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada, takımının ilk golünü atarak önemli bir başarı elde etti. Semedo, maçta 72. dakikada sahneye çıkarak uzaktan yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Alanyaspor'a attı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, 1 gol Nelson Semedo'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan 2. maçta aldığı darbe nedeniyle kas yaralanması yaşayan Semedo, Akdeniz ekibine karşı oynanan karşılaşmayla birlikte takıma döndü. Mücadeleye 11'de başlayan Semedo, 72. dakikada takımının ilk golüne imza attı. Sol kanattan Levent Mercan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo'nun uzak direğe yerdenn sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
