Nefesler tutuldu! İşte Giresunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'i belli oldu.