Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir lig maçına sahaya yerli oyuncu olmadan çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

DEV MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe:  Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Talisca

Beşiktaş:  Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

Sadettin Krc:

FB ilk 11 hepsi yabancı. Yasak değil mi böyle?

Yılmaz TUTAL:

Fenerbahçe bu kadro ile ilk 11 başlaması mantıklı, işi baştan sıkı tutmaları sonucu etkiler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

