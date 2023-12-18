Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi, belli oluyor. Bugün saat 15:00'te çekilecek kura çekimi, TV 8.5 ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri...
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak.
RAKİPLER BELLİ OLUYOR
Sarı-kırmızılıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'te çekilecek. Kura çekimi TV 8.5 ekranlarından ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle;
- -Freiburg (Almanya)
- -Marsilya (Fransa)
- -Rennes (Fransa)
- -Toulouse (Fransa)
- -Karabağ (Azerbaycan)
- -Roma (İtalya)
- -Sparta Prag (Çekya)
- -Sporting Lizbon (Portekiz)
ASLAN SERİ BAŞI OLMAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
MAÇLAR ŞUBAT'TA
Kura çekiminin ardından UEFA son 32 turu maçları 15 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.