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Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor

18 Aralık 2023 09:47 Güncelleme: 09:51 Abone Ol

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi, belli oluyor. Bugün saat 15:00'te çekilecek kura çekimi, TV 8.5 ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri...