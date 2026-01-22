Haberler

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Brann, haftaya lider giren Midtjylland ile 90+10'da attığı golle 3-3 berabere kaldı.

  • UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Brann ile Midtjylland arasında oynanan karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.
  • Maçın son golü 90+10. dakikada Brann adına Joachim Soltvedt tarafından atıldı.
  • Bu sonuçla Midtjylland 16 puanla dördüncü sıraya gerilerken, Brann 9 puana ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Brann ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Bergen Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

90+10'DA NEFES KESEN SON

Midtjylland, 4. dakikada Martin Erlic ile öne geçti. Brann, bu gole 19. dakikada Noah Holm ile karşılık verdi. Konuk ekipte sahneye çıkan Junior Brymado, 31. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarının 68. dakikasında penaltı kazanan Brann, Emil Kornvig'in golüyle maça yeniden denge getirdi. Bu golün yalnızca iki dakika sonrasında tekrar sahneye çıkan Martin Erlic, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak Midtjylland'ı üçüncü kez öne geçirdi. Maçta son sözü Brann söyledi. Son saniyelerde penaltı kazanan ev sahibi ekibi, 90+10'da Joachim Soltvedt ile maçın skorunu belirledi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Midtjylland, 16 puana yükselerek dördüncü sıraya geriledi. Brann ise puanını 9'a çıkardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Engelli genç kızın kahreden sonu