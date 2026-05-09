Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Dünya Kupası'nda rekor kırarak şampiyon oldu
Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Kazakistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap erkekler kategorisinde rekor kırarak altın madalya kazandı. Finalde 29 puan toplayarak dünya rekoru elde eden Tunçer, kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.
Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında rekor kırarak altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almatı kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Ay-yıldızlı sporcu Nedim Tolga 122 puan, Erdoğan Akkaya ise 121 puan alarak 8 sporcunun mücadele ettiği finale çıkmaya hak kazandı.
Nedim Tolga, finalde 29 puanla dünya rekoru kırarak kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Erdoğan Akkaya, ise final müsabakasını 8. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel