Üye Girişi
Haberi Paylaş

Necati Erkmen: "Futbolcularımızı tebrik ediyorum"

Spor Haberleri

- Necati Erkmen: "Futbolcularımızı tebrik ediyorum" Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Necati Erkmen, 3 puan için futbolcularını tebrik etti.

- Necati Erkmen: "Futbolcularımızı tebrik ediyorum"

İSTANBUL - Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Necati Erkmen, 3 puan için futbolcularını tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Necati Erkmen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sözlerine teşekkür ederek başlayan Erkmen, "2 konuda teşekkür etmek istiyorum. Sahada bu sıcak havada, nemle birlikte mücadele eden oyuncuları tebrik ediyorum. Haftalardır bizi destekleyen taraftara da teşekkür ediyorum. Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Etkili oyunculara sahipler. Bunun çalışmasını daha önce yapmıştık. Oyuna iyi başladık. İlk yarının sonunda bir, iki karar var, saygıyla karşılıyorum. İkinci yarıda golü bulduk. Takım savunmamız iyiydi ve çok net pozisyon vermedik. Sonuçta 3 puanı aldık. Bizim için sevindirici olan galibiyetlerin devam etmesi. Oyunu etkili oynamamız da önemliydi. Sporcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor

Gaziantep FK Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title