Bu sözler çok su kaldırır! Takımdan ayrılan Saiss, Şenol Güneş'i fena bombaladı

Süper Lig devi Beşiktaş'tan Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, ayrılığı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL GÜNEŞ GİBİ BİR İNSANA GÜVENEEMZDİM"

Takımdan ayrıldığı için Şenol Güneş'i ağır şekilde eleştiren Saiss, "Aylarca bu konuda hiç konuşmadım. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş. O geldiğinden beri, kendi kendime ayrılmam gerektiğini söylememe neden olan olaylar birikti. Şenol Güneş gibi bir insana güvenemezdim" dedi.

"BANA EN İYİ OYUNCUMSUN DEDİ"

Şenol Güneş'le arasındaki sorunları dile getiren Faslı stoper, "Bana açıkça "sen benim en iyi savunucumsun, hatta en iyi oyuncumsun" dedi. Ben de ona "O zaman yedek kulübesinde olduğumu bana nasıl açıklarsın?" dedim. Bir sorun varsa, bana söylemek zorundaydın. Sportif direktör, 6 aydan kısa bir süre içinde 2 kez ayrılmak istedi" ifadelerini kullandı.