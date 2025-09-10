Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. Ancak İtalyan teknik adamın sadece 1 kupası olması, şampiyonluğa aç olan sarı-lacivertli taraftarları hayli öfkelendirdi. Fenerbahçe, Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tedesco'nun yardımcılığına ise Gökhan Gönül'ün getirildiği açıklandı. Bu gelişmeler sonrası taraftarların tepkisi çığ gibi büyüdü.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
SADECE 1 KUPASI VAR
Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağı tartışma konusu olan İtalyan antrenörün sadece 1 kupasının olması da taraftarları hayli öfkelendirdi.
TEDESCO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev alan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.