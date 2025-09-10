Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

SADECE 1 KUPASI VAR

Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağı tartışma konusu olan İtalyan antrenörün sadece 1 kupasının olması da taraftarları hayli öfkelendirdi.

TEDESCO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev alan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.