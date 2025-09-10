Haberler

Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. Ancak İtalyan teknik adamın sadece 1 kupası olması, şampiyonluğa aç olan sarı-lacivertli taraftarları hayli öfkelendirdi. Fenerbahçe, Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tedesco'nun yardımcılığına ise Gökhan Gönül'ün getirildiği açıklandı. Bu gelişmeler sonrası taraftarların tepkisi çığ gibi büyüdü.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

SADECE 1 KUPASI VAR

Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağı tartışma konusu olan İtalyan antrenörün sadece 1 kupasının olması da taraftarları hayli öfkelendirdi.

TEDESCO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev alan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlteriş_31:

Bugüne kadar her seçimde koşulsuz destek veren Türk milletinin Ak Parti'nin politikalarına sabrı nasıl tükendiyse ve bu hükümet ilk seçimde nasıl emekliye ayrılacaksa Ali Koç ve ekibine karşı da Fener taraftarınin sabri bu adamı getirmekle beraber tükenmiştir ve ilk seçimde gidicidir...Bir zamanlar da " Vitor Pereira" denilen bir megolamani getirmişti! Sayenizde menejerler milyon dolarları vuruyor...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Ali null:

çok kupası olan ne yaptı...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcemalettin acar :

vizyonsuz adam,getirdiği hocaya bak.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
