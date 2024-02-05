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Ne yapmaya çalıştığını kimse anlamıyor! Ancelotti bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek

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Dün gece oynanan ve Real Madrid'in son saniye golüyle sahasında 2 puan bıraktığı Atletico Madrid maçında yıldız futbolcu Arda Güler yine oyuna giremedi. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin milli yıldızımızı neden oyuna almadığı ise büyük merak konusu.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye yedek başlayan yıldız futbolcu Arda Güler yine oyuna giremedi.

REAL SON ANDA YIKILDI

Maçın 90. dakikasına 1-0 önde giren Real Madrid 90+3'te Marcos Llorente'nin attığı son saniye golüyle yıkıldı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

ARDA YİNE OYUNA GİREMEDİ

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Ancelotti'nin Arda'ya forma vermemesi ise büyük tartışma yarattı.

Ne yapmaya çalıştığını kimse anlamıyor! Ancelotti bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid Carlo Ancelotti Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler İspanya La Liga Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Mustafa Özer:

Sen gaz ver

15
0
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sedat :

Kafasında bir ezber var onu oynatıyor. Son dakika iyi sapladı Atletico Madrid :)

11
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Adanalı yunus :

Çocuğu bence bir rahat bırakın yaa Adamların vardır bir bildiği bizim kafamıza göre mi kadro çıkartacak. Biz önce kendi ligimizi geliştirelim...

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