Ne yapmaya çalıştığını kimse anlamıyor! Ancelotti bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek
Dün gece oynanan ve Real Madrid'in son saniye golüyle sahasında 2 puan bıraktığı Atletico Madrid maçında yıldız futbolcu Arda Güler yine oyuna giremedi. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin milli yıldızımızı neden oyuna almadığı ise büyük merak konusu.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye yedek başlayan yıldız futbolcu Arda Güler yine oyuna giremedi.
REAL SON ANDA YIKILDI
Maçın 90. dakikasına 1-0 önde giren Real Madrid 90+3'te Marcos Llorente'nin attığı son saniye golüyle yıkıldı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
ARDA YİNE OYUNA GİREMEDİ
Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Ancelotti'nin Arda'ya forma vermemesi ise büyük tartışma yarattı.