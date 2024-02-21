Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa 'Yenge yapma' yorumları yağdı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin model sevgilisi Wanda Nara çılgın pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"YENGE NE YAPIYORSUN?"

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki konularla gündemden düşmeyen Wanda Nara, son paylaştığı gönderiyle de adından söz ettirdi. Güzel modelin gönderisinin altına "Yenge ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.

İşte Wanda'nın o pozu;