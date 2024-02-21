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Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa "Yenge yapma" yorumları yağdı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara, verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel modelin son paylaşımına bazı kullanıcılar tarafından "Yenge yapma" şeklinde yorumlar geldi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin model sevgilisi Wanda Nara çılgın pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"YENGE NE YAPIYORSUN?"

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki konularla gündemden düşmeyen Wanda Nara, son paylaştığı gönderiyle de adından söz ettirdi. Güzel modelin gönderisinin altına "Yenge ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.

İşte Wanda'nın o pozu;

Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa 'Yenge yapma' yorumları yağdı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

VATANSEVER:

BU GSLİLERİN MEZHEBİ ÇOK GENİŞ OLUYOR HEP

60
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Netherill:

valla cinconlular yenge menge demez :D

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ARSLANOĞLU Hakan:

Wanda Nara şeytanla oturup dertleşse, aklından geçenleri anlatsa. Şeytan; Yenge sen benden beter insanları günaha sokuyorsun der.

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7
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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Icardi sende de ne mide var be kardeşim!

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Vedat Arman:

Gavatlığa özenti. Bu nasıl bi zihniyet. Allah aşle kurumumuzu bu rezaletten korusun

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Şeref Sarpkaya:

Biz böyle şeyleri kaldıramayız

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