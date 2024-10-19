Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Icardi'nin 2 gol attığı mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. Icardi'nin golüyle 2-0 geriye düşen Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için tribünlerde istifa tezahüratı yapıldı.

"SÖYLE ALEX HOCA TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.

İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Alex bu sezon Antalyaspor'un başında Galatasaray maçıyla birlikte 9. karşılaşmasına çıktı. Son 3 maçını kazanamayan Akdeniz ekibinin toplam 4 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.