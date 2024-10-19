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Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı

Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta, Antalyaspor taraftarı teknik direktör Alex de Souza'ya istifa çağrısında bulundu. Mauro Icardi'nin 2 gol attığı maçta Galatasaray'ın gollerinin ardından taraftarlar, 'Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?' ve 'Alex istifa' şeklinde tezahüratlar yaptı. Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor, son 3 maçını kazanamadı ve toplamda 4 mağlubiyet aldı.

Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Icardi'nin 2 gol attığı mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. Icardi'nin golüyle 2-0 geriye düşen Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için tribünlerde istifa tezahüratı yapıldı.

"SÖYLE ALEX HOCA TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.

Alex de Souza, Galatasaray maçında neye uğradığını şaşırdı

İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Alex bu sezon Antalyaspor'un başında Galatasaray maçıyla birlikte 9. karşılaşmasına çıktı. Son 3 maçını kazanamayan Akdeniz ekibinin toplam 4 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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