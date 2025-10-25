Haberler

Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 9. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Brentford'a 3-2 kaybetti. Liverpool, ligde üst üste dördüncü kez kaybetti.

Premier Lig'in 9. hafta maçında Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçı Brentford, 3-2'lik skorla kazandı.

BRENTFORD, LIVERPOOL'U SAHADAN SİLDİ

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Dango Outtara, 45. dakikada Kevin Schade ve 60. dakikada penaltıdan Igor Thiago kaydetti. Liverpool'un golleri 45+5'te Milos Kerkez ve 89. dakikada Muhammed Salah'tan geldi.

ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü kez kaybeden Liverpool, 15 puanda kaldı. Brentford ise üst üste ikinci maçını da kazanarak 13 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Brentford, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Çağlayan'da İmamoğlu gerginliği erken başladı

Özel çağrı yaptı, Çağlayan'da İmamoğlu gerginliği erken başladı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Madagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldı

Devrik cumhurbaşkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.