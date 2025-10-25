Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Premier Lig'in 9. hafta maçında Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçı Brentford, 3-2'lik skorla kazandı.

BRENTFORD, LIVERPOOL'U SAHADAN SİLDİ

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Dango Outtara, 45. dakikada Kevin Schade ve 60. dakikada penaltıdan Igor Thiago kaydetti. Liverpool'un golleri 45+5'te Milos Kerkez ve 89. dakikada Muhammed Salah'tan geldi.

ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü kez kaybeden Liverpool, 15 puanda kaldı. Brentford ise üst üste ikinci maçını da kazanarak 13 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Brentford, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.