Ne hayallerle gelmişti! Galatasaray'da ayrılık
Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in, Championship ekiplerinden Southampton FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Çok büyük umutlarla transfer edilen Galatasaray'ın 22 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert'in yeni adresi belli oldu.

İNGİLTERE'YE KİRALANDI

Galatasaray, Elias Jelert'i İngiltere Championship ekiplerinden Southampton FC'ye satın alma opsiyonuyla kiraladı. Opsiyonun zorunlu olmadığı ve satın alma bedelinin 9 milyon euro olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu, kısa zamanda İngiltere'ye giderek resmi sözleşmesini imzalayacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray'da 35 maça çıkan Elias Jelert, bu maçlarda 1 gol attı. Jelert'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
