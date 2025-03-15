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Solskjaer, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Solskjaer, Beşiktaş taraftarından özür diledi
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9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından maçı hak etmediklerini ve bir şeyleri değiştirmek zorunda olduklarını söyledi Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı taraftarlardan da özür diledi.

Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETMEDİK"

Maçı hak etmediklerini söyleyen Solskjaer, "Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç" dedi.

"BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarına devam eden Norveçli teknik adam, "Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer, açıklamalarını "Taraftarlarımızdan özür diliyorum" diyerek noktaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Böyle hocalar nadir görülür. Tebrik ediyorum.

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