Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
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Süper Lig'in 37. hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Çetin, maçta büyük bir hata yaptı ve kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 geriye düştü. Hatayspor'un golleri, Fenerbahçe savunmasının hataları ve Ertuğrul Çetin'in talihsiz anları sonucu geldi.

Süper Lig'in 37. hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'e veda eden Akdeniz ekibi, seyircisinin önünde oynadığı son maçta flaş bir galibiyete imza attı.

ERTUĞRUL'DAN İNANILMAZ HATALAR

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin, 53. dakikada büyük bir hata yaptı ve kalesinde golü gördü.

Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 geriye düştü. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen Ertuğrul Çetin, topu göğsüne alıp uzaklaştırmak istedi ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bu pozisyonda araya giren Boutobba, Hatayspor'un ikinci golünü attı.

Hatayspor'un mücadeledeki ilk golü de Massango Matondo'nun vuruşunda direkten sonra Ertuğrul'un sırtına çarpıp ağlara gitmiş ve gol Ertuğrul'a (Kendi kalesine) yazılmıştı. Süper Lig'de ilk maçına çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor maçında iki talihsiz an yaşadı ve kalesinde 4 gol gördü.

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren anGörüntü: beIN SPORTS

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren anGörüntü: beIN SPORTS

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren anGörüntü: beIN SPORTS

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren anGörüntü: beIN SPORTS

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren anGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRC MD:

Genç kardeşimiz talihsiz bir an yaşadı diğer gollerde de yapabileceği pek bir şey yoktu. Bu genç kardeşimizi "Ne bu özgüven" diye yermeye çalışacağınıza lig bitmiş herşey sona ermiş hala bir takım yapının maşası hakemlerin oyunu nasıl sabote ettiğini olmayan kırmızıyı nasıl verdiğini maçı nasıl katlettiğini yazsanız belki ülke futbolu gelişirdi!

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Haber Yorumlarıkalemci2017:

kendini muslera sanan kaleci :)))

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

zaten fb bitmiş ilk defa şans bulmuş kaleci antrenman da sanmış kendini:)) mal

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