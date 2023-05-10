Ne Benzema ne Haaland! İstanbul biletinin sahibi bir sonraki maçta belli olacak

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk maçta Real Madrid ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Vinicius'un olağanüstü golüne Kevin de Bruyne aynı güzellikte bir golle cevap verdi. İstanbul'daki finale kalacak takım rövanşta belli olacak.