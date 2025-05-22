NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık

NBA ekibi Milwaukee Bucks forması giyen ve takımının en başarılı isimlerinden biri olan Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe taraftarıyla girdiği diyalog ile gündeme damgasını vurdu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA CEVAP VERDİ

X platformunda Fenerbahçeli bir taraftarın "Giannis, Fenerbahçe'ye gel" çağrısına cevap veren yıldız oyuncunun cevabı sosyal medyada gündem yarattı.

'FENER Mİ, EFES Mİ?'

Antetokounmpo, Sarı-lacivertlilerin 'Come to Fenerbahçe' paylaşımına cevap verip 'Belki NBA'den emekli olduğum zaman. Fenerbahçe mi, Efes mi?' yorumunda bulundu. Bu cevap Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

AĞABEYİ FENERBAHÇE'DE OYNADI

Giannis Antetokounmpo'un ağabeyi olan Kostas Antetokounmpo Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer almış ancak beklenen performansı verememesi nedeniyle bir sezon sonra takımdan ayrılmıştı. Giannis Antetokounmpo, ağabeyi için sık sık Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğini belirten anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.