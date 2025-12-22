Haberler

NBA ve FIBA, "NBA Avrupa" projesine katılmak isteyen takımlarla görüşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA ve FIBA, ocak ayında Avrupa'daki potansiyel takımlarla 'NBA Avrupa' projesi için görüşmelere başlayacaklarını duyurdu. Yeni lig, çeşitli takımlara katılım imkanı sunacak ve oyuncular, kulüplerini ve milli takımlarını temsil edebilecek.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), "Nba Avrupa" projesi için ocak ayında potansiyel takımlarla görüşmeler yapacağını duyurdu.

FIBA ve Nba'in ortak açıklamasında, "Oluşturulacak yeni lig, kalıcı olarak yer alacak takımların yanı sıra, FIBA bünyesindeki yerel liglerde mücadele eden tüm takımlara, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) veya sezon sonu elemeleri üzerinden liyakate dayalı yıllık bir katılım imkanı tanıyacak." denildi.

Nba Avrupa'nın yerel lig ve milli takım fikstürleriyle uyumlu olacağının aktarıldığı açıklamada, "Oyuncuların kulüplerini ve milli takımlarını yıl boyunca temsil etmelerine olanak tanınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, NBA ve FIBA'nın, "NBA Avrupa" projesi kapsamında Avrupa basketbol kültürünün sürekli gelişimine mali destek ve kaynak ayırmayı planladığı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title