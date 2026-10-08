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NBA ve FIBA, Avrupa'da profesyonel erkek basketbol ligi kurma kararlılığını koruyor

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NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkek basketbol ligi kurma kararlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı. Ortaklığın Avrupa basketbolunu tek çatı altında birleştirip taraftarlara, kulüplere ve oyunculara fayda sağlayacağı belirtildi.

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği ( Nba ) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ortak bir açıklama yaparak, Avrupa'da yeni bir profesyonel lig kurma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Nba ve FIBA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Ligi (EuroLeague), FIBA ve Nba'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak ve başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır. NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Her iki kuruluş, büyüme, fırsatlar ve Avrupa spor modelinin temel ilkelerine ilişkin vizyonlarını paylaşan ortaklarla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da korumaktadır."

Kaynak: AA
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