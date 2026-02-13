Haberler

NBA, Utah Jazz ve Indiana Pacers'a para cezası verdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın maçlarda 'lige zarar veren davranışları' nedeniyle 500 bin dolara, Indiana Pacers'ın ise 'oyuncunun maça katılımı politikasını' ihlal etmesi nedeniyle 100 bin dolara ceza aldığını açıkladı.

Nba'in açıklamasında, Utah Jazz'ın 7 Şubat Cumartesi, Orlando Magic ve 9 Şubat'ta Miami Heat ile oynadığı maçlardaki "lige zarar veren davranışları" nedeniyle 500 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Açıklamada "Bu maçlarda Jazz, takımın en iyi iki oyuncusu Lauri Markkanen ve Jaren Jackson'ı dördüncü çeyreğin başlamasından önce oyundan çıkardı ve bu oyuncular oyuna geri dönmedi; oysa bu oyuncular normalde oynamaya devam edebilecek durumdaydı ve maçların sonuçları bundan sonra belirsiz hale geldi." denildi.

Ayrıca, NBA, Indiana Pacers'ın 3 Şubat Salı günü Utah Jazz ile oynadığı maçta Pacers'ın "oyuncunun maça katılımı politikasını" ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

NBA'in açıklamasında "Utah Jazz maçında oynatılmayan Pascal Siakam ve maçta yer almayan diğer iki Pacers oyuncusunun, tıbbi standartlara uygun olarak, daha az süre oynayarak da olsa, oynayabileceğine karar verdi. Pacers, alternatif olarak, oyuncuları diğer maçlardan uzak tutarak politikaya uyumu daha iyi teşvik edebilirdi." ifadeleri kullanıldı.

