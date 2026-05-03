Haberler

NBA play-off'larında 76ers, Celtics'i eleyerek konferans yarı finaline kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 109-100 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 109-100 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

TD Garden'daki NBA Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Celtics'e konuk olan 76ers, Joel Embiid'in 34 sayı, 12 ribaunt ve Tyrese Maxey'nin 30 sayı, 11 ribauntluk katkısıyla galibiyete ulaştı.

Seriyi 3-1 geriden gelerek kazanan 76ers'ta VJ Edgecombe 23 ve Paul George 13 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona ise karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks ile eşleşti.

Jayson Tatum'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Celtics adına Jaylen Brown'ın 33, Derrick White'ın 26 ve Neemias Queta'nın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Celtics, NBA tarihindeki bir play-off serisinde 3-1 öndeyken elenen 14. takım oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız