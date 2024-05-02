NBA play-off ilk turunda Boston Celtics ve Dallas Mavericks galip
Boston Celtics, Miami Heat'i mağlup ederek yarı finale çıktı. Dallas Mavericks ise Los Angeles Clippers'ı yendi ve seride öne geçti.
NBA Doğu Konferansı play-off ilk turunda Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Miami Heat'i 118-84'lük skorla yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.
NBA play-off ilk turunda heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde karşı karşıya geldiği Miami Heat'i 118-84'lük skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Boston'da Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund, Derrick White 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum da 16 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. Miami'de ise Bam Adebayo 23 sayı, 6 asist ve Tyler Herro da 15 sayı, 3 asistle müsabakayı tamamladı.
Baston Celtics yarı finalde Cleveland Cavaliers - Orlando Magic eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.
Dallas, Clippers'a 30 sayı fark attı, seride 3-2 öne geçti
Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 123-93'lük skorla yendi ve seride 3-2 öne geçti. Dallas'ta Luka Doncic 35 sayı, 10 asistle double double yaparken, Maxi Kleber 15 sayı, 3 ribaund ve Kyrie Irving de 14 sayı, 6 asistle eşlik etti. Clippers'ta ise Paul George'un 15 sayı, 11 ribaundu ve Ivıca Zubac'ın da 15 sayı, 6 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi. - İSTANBUL