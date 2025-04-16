NBA Play-In Maçlarında Warriors ve Magic Galip Geldi

NBA'de play-in maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 121-116'lık skorla yendi ve play-off'ta Houston Rockets ile eşleşti.

NBA'de heyecan play-in maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, Chase Center'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'i 121-116'lık skorla yendi ve milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi oldu. Warriors'ta Jimmy Butler 38 sayı, Stephen Curry 37 sayı ve Gary Payton 12 sayıyla mücadele etti. Memphis'te ise Desmond Bane 30 sayı ve Ja Morant 22 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.

Orlando Magic, Boston Celtics ile eşleşti

Doğu Konferansı'nda da Orlando Magic, evinde oynadığı Atlanta Hawks'ı 120-95'lik skorla yendi. Orlando, bu sonuçla play-off'a kaldı ve Boston Celtics ile eşleşti. Orlando'da Cole Anthony 26 sayı, Wendell Carter Jr. 19 sayı ve Paolo Banchero da 17 sayıyla katkı verdi. Atlanta'da ise Trae Young 28 sayı ve Georges Niang 15 sayıyla müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL