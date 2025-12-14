NBA Kupası'nda finalin adı belli oldu
NBA Kupası'nda final heyecanı dorukta. Yarı final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden New York Knicks ve San Antonio Spurs, kupanın sahibi olmak için karşı karşıya gelecek.
- NBA Kupası finalinde New York Knicks ve San Antonio Spurs karşılaşacak.
- NBA Kupası finali 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30'da oynanacak.
Nba Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale yükseldi. NBA Kupası yarı finallerine ev sahipliği yapan Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da Orlando Magic-New York Knicks ve Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs maçları oynandı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Knicks'in Magic'i 132-120 yendiği mücadelede 40 sayı, 8 asist üreten Jalen Brunson, galibiyetin mimarı oldu. Karl-Anthony Towns 29 sayı, 8 ribaunt ve OG Anunoby 24 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Magic'te ise Jalen Suggs'ın 26 ve Paolo Banchero'nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Büyük çekişmeye sahne olan bir diğer karşılaşmada ise Spurs, Thunder'ı 111-109 mağlup etti. Devin Vassell'in 23, Stephon Castle, De'Aaron Fox ve Victor Wembanyama'nın 22'şer sayısı, Spurs'ün galibiyetinde önemli rol oynadı. Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 29, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in 17'şer sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
DEV MAÇ 17 ARALIK'TA OYNANACAK
San Antonio Spurs ile Knicks arasındaki NBA Kupası finali, 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30'da oynanacak.