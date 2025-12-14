Haberler

NBA Kupası'nda finalin adı belli oldu

NBA Kupası'nda finalin adı belli oldu
Güncelleme:
NBA Kupası'nda final heyecanı dorukta. Yarı final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden New York Knicks ve San Antonio Spurs, kupanın sahibi olmak için karşı karşıya gelecek.

  • NBA Kupası finalinde New York Knicks ve San Antonio Spurs karşılaşacak.
  • NBA Kupası finali 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30'da oynanacak.

Nba Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale yükseldi. NBA Kupası yarı finallerine ev sahipliği yapan Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da Orlando Magic-New York Knicks ve Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs maçları oynandı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Knicks'in Magic'i 132-120 yendiği mücadelede 40 sayı, 8 asist üreten Jalen Brunson, galibiyetin mimarı oldu. Karl-Anthony Towns 29 sayı, 8 ribaunt ve OG Anunoby 24 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Magic'te ise Jalen Suggs'ın 26 ve Paolo Banchero'nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Büyük çekişmeye sahne olan bir diğer karşılaşmada ise Spurs, Thunder'ı 111-109 mağlup etti. Devin Vassell'in 23, Stephon Castle, De'Aaron Fox ve Victor Wembanyama'nın 22'şer sayısı, Spurs'ün galibiyetinde önemli rol oynadı. Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 29, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in 17'şer sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

DEV MAÇ 17 ARALIK'TA OYNANACAK

San Antonio Spurs ile Knicks arasındaki NBA Kupası finali, 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30'da oynanacak.

