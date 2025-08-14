NBA'in yıldızı Michael Porter Jr, spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı

NBA'in yıldızı Michael Porter Jr, spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı
NBA'in öne çıkan yıldızlarından Michael Porter Jr, son dönemde artan spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirtti. Spor bahislerinin artmasıyla birlikte sporculara yönelik tehditlerin de arttığına dikkat çeken Porter Jr, bu durumun kendileri için büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Nba ekibi Brooklyn Nets'te forma giyen Michael Porter Jr, spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

''ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ''

Katıldığı podcast yayınında açıklamada bulunan Michael Porter Jr, "Kardeşimin (Jontay Porter) yaşadığı durum ortada. Malik Beasley aynı durumda. Terry Rozier de zor durumda. Bahis meselesi giderek daha da kötüleşecek. Üstelik gerçekten ölüm tehditleri alıyoruz. Bir gün, dengesiz bir kumarbazın bir sporcuya fiziksel saldırıda bulunması durumunda ne olacağını merak ediyorum. İşin garip yanı, çok iyi oynarsam alt bahis oynayanlarla uğraşıyorum, kötü oynarsam da üst bahis oynayanlara kaybettiriyorum. Sonuç olarak her şekilde bazı insanların parası boşa gitmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

''TÜM ARKADAŞLARINI ZENGİN EDEBİLİRSİN''

Bahis oyunlarının bazı basketbolcuları cezbettiğini kaydeden 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, "Düşünsenize, 'Bu maçta bana 10 bin dolarlık alt bahis oynayın. Bu maç sakatlanmış gibi yapacağım, üç dakikada oyundan çıkacağım' diyerek sadece bir maçta tüm arkadaşlarını zengin edebilirsin. Bu doğru değil ama bazı insanlar böyle düşünebilir. Yokluktan geliyorlar ve tüm arkadaşları da bu şekilde." yorumunu yaptı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Son olarak Toronto Raptors'ta forma giyen Michael Porter Jr'ın kardeşi Jontay Porter, oynadığı maçlara bahis yaptığı gerekçesiyle 2024'te NBA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılmıştı.

