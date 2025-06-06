NBA Finalinde Indiana Pacers'dan Gergin Zafer
Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenerek NBA final serisinde 1-0 öne geçen Indiana Pacers, Pascal Siakam'ın 19 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla galip geldi. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın etkileyici 38 sayılık çabası maçı kazanmaya yetmedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.
Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibi karşısında sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.
Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor