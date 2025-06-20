NBA Final Serisi 3-3'e Eşitlendi: Pacers Kazandı

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Indiana Pacers, NBA final serisinin altıncı maçında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek durumu 3-3'e getirdi. Pascal Siakam'ın 16 sayı ve 13 ribauntla öne çıktığı maçta, serinin yedinci maçı 23 Haziran'da oynanacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Gainbridge Fieldhouse'ta oynanan final serisinin altıncı maçında ev sahibi ekipte Pascal Siakam, 16 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Obi Toppin 20, Andrew Nembhard 17 ve Tyrese Haliburton 14 sayıyla oynarken T.J. McConnell da 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 21, Jalen Williams'ın 16 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin yedinci maçı, 23 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde Paycom Center'da oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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