NBA Draft'ında heyecanla beklediğimiz Türk yıldız adayı Adem Bona kararını verdi: NBA Draft'ına Katılmıyor!

NBA'de yeni sezon öncesi gerçekleştirilecek olan NBA Draft 2023'te merakla beklenen karar sonunda gün yüzüne çıkmış oldu. Türk yıldız adayı Adem Bona bu seneki NBA Draft'ına katılmayacak.