NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seriyi 2-0 yaptı

NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 109-93 yenerek seride 2-0 öne geçti. Josh Hart 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırdı. Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselme yolunda avantaj yakaladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup eden New York Knicks, seride 2-0 öne geçti.

Madison Square Garden'da oynanan maçta Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırarken, Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Üst üste 9. galibiyetini alan Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselme yolunda önemli avantaj yakaladı.

Donovan Mitchell'ın 26 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, James Harden 18 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar gecesi Cleveland kentindeki Rocket Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
